Jorge Millán: Perder Citgo es un duro golpe a nuestro país

Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y presidente de la subcomisión para la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, denunció la situación en la que se encuentra Citgo Petroleum, filial de Pdvsa en Estados Unidos.

“Perder Citgo es un duro golpe a nuestro país. Una industria que antes no solo era capaz de producir el combustible que consumimos, sino exportar combustible a parte de Europa y surtíamos la costa este de Estados Unidos; hoy no tiene capacidad ni para producir su propia gasolina y va aentrar en un racionamiento de gasolina muy pronto”, dijo Millán en la AN.

La decisión del juez federal Leonard P. Stark del distrito de Wilmington de autorizar el proceso de venta de acciones luego de haber acordado la intervención con Citgo y la petrolera rusa Rosneft pretende dar respuesta a la demanda interpuesta por Crystallex, empresa minera canadiense quien reclama 1.200 millones dólares.

El diputado Millán consideró que se debe proteger las acciones de la filial e indicó que el gobierno tomó decisiones perjudiciales sobre Citgo.

“Urgen acciones políticas de protección a los activos del país, para tratar de evitar el gobierno de Maduro, siga permitiendo la confiscación”, precisó el parlamentario.

El 10 de agosto el Tribunal del distrito Wilmington falló a favor de Crystallex, y autorizó la incautación de las acciones de Citgo y este viernes 24 de agosto se aprobó la subasta.

“El gobierno debe responder por el daño patrimonial que le está haciendo a Venezuela a perder una de sus empresas internacionales más importantes como lo es Citgo y debe darle la cara a los venezolanos; esto deja muy claro que la industria petrolera ha sido destruida por Nicolás Maduro y que urge una revisión de nuestra políticas petroleras que sirva como mecanismo para relanzar el país desde el punto de vista económico”, aseveró Millán.

Resaltó la producción de Pdvsa disminuyó y según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo desde el 7 de agosto se producen 1.300.000 barriles diarios.

Con información de nota de prensa