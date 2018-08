Iván Freites: Nos unimos todos los trabajadores y gremios por la democracia

Iván Freites, sindicalista petrolero, informó este domingo que se suma al llamado a paro realizado por varias organaciones políticas de oposición. Freites exhortó a todos los trabajadores y gremios a sumarse a la actividad.

"Nos unimos todos los trabajadores, todos los gremios, todos los sectores este martes 21 por la reconquista de la democracia en Venezuela. La democracia es que los trabajadores tengan un salario digno, que se respete la institucionalidad", dijo.

Freites resaltó que la decisión se toma en rechazo a las medidas decretadas por Maduro el pasado viernes. Sostuvo que exigirán el respeto a la democracia.

Para el sindicalista, el gobierno es responsable de la crisis económica que vive el país. Rechazó el robo de los recursos de Venezuela, la muerte por desnutrición de los niños y la decadente calidad de vida que tienen los venezolanos en medio de esta situación. "No permitiremos que se imponga la dictadura sobre la democracia, no permitiremos que seamos los trabajadores y el pueblo los que paguemos la corrupción y la ineficacia, no permitiremos que sigan muriendo niños y ancianos", declaró.