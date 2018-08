Ismael García: “Maduro está técnicamente tumbado”

Ismael García, diputado a la Asamble Nacional (AN), señaló que las horas del gobierno de Nicolás Maduro y su “narcodictadura" están contadas.

A su juicio el gobierno del presidente Maduro a llegado a su fin, puesto que al mantener al pueblo en una crisis constante esto lo coloca al borde del abismo, a pesar de que simule que no está pasando nada.

"Estamos frente a un gobierno técnicamente quebrado y el empujón de la salida de Maduro de Miraflores, serán los problemas sociales que no van a poder ser resueltos. No obstante, lo que ha ocurrido en las últimas horas, ese invento que han hecho desde el sábado pasado, cuando ellos se auto montaron una explosión de unos drones, no es sino para tratar de frenar lo que ya no es posible contener, y es la rebelión de un pueblo cansado de tanto maltrato y humillación" señaló García.

Agregó que Maduro le ofrece aumentos de sueldos, vehículos, viviendas, bonos de lealtad, bonos para los útiles escolares, porque el sabe que dentro de la Fuerza Armada Nacional hay descontento.

El parlamentario envió un mensaje a los venezolanos para que se mantengan alerta frente a las pretensiones del mandatario nacional.

Con información de nota de prensa