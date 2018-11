Henrique Capriles Radonski, ex gobernador del estado Miranda, señaló que el día de la juramentación presidencial será desconocida, tanto para la comunidad internacional como por los venezolanos.

"A partir del 10 de enero se abre una etapa desconocida para los venezolanos. Ya no se trata de un secuestro institucional, se trata de que este espera mantenerse en el poder alguien que no ha sido producto de un proceso electoral, y las elecciones de 20 de mayo fueron desconocidas tanto afuera como dentro del país", dijo Capriles luego de participar en el Congreso "Venezuela Libre".

En las afueras del Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el dirigente político destacó que ni el mismo candidato rival de Nicolás Maduro reconoció el proceso en mayo, lo que muestra que no fue una solución politica para el país.

"Ni el candidato Henry Falcón reconoció ese proceso. A pesar de que se buscó una solución política a través de las elecciones, el proceso resultó una imposición sin fundamento", puntualizó.

Capriles insistió en que la salida de la crisis política que vive el país debe continuar su búsqueda por métodos pacíficos. "La mayoría de los venezonalos no quiere un escenario en el que se obligue la transición política, incluso viviendo esta tragedia quieren una solución pacífica. Creo en la presión internacional y influencia de la situación económica, y que debe existir una salida para los responsables de esta crisis", sentenció.

Agregó que participaría en mediaciones con el gobierno si es la manera de encontrar una salida política de la crisis venezolana. "No me he reunido con el gobierno pero si debo reunirme con el diablo para buscar soluciones, iré a hablar con él. La solución a esta situación debe ser pactada y electoral", sentenció.

[#VIDEO] Congreso Nacional Venezuela Libre: "El 10 de enero se abre una etapa desconocida, se trata de que en Venezuela se pretende mantener en el poder alguien que no ha sido ni siquiera producto de un proceso electoral", Henrique Capriles #26Nov https://t.co/hwIWWXTOAR pic.twitter.com/w5b3FaeCI3 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 26 de noviembre de 2018