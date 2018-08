Gutiérrez: Los ciudadanos no comen con petro, dólar o bolívar soberano

Bernabé Gutiérrez, secretario nacional de Organización de Acción Democrática, se refirió sobre los anuncios realizados por Nicolás Maduro en materia económica y salarial, al tiempo que dijo que, a su juicio, desde este viernes negro en Venezuela aumentará la miseria y la desesperación.

“Maduro le pasa factura a un pueblo que se resiste a un modelo de gobierno dictatorial y autócrata que él y su camarilla representan, y es por ello que de la manera más irresponsable lanza medidas que profundizarán la hiperinflación y la economía de guerra que nos han impuesto”, advirtió.

Gutiérrez aseguró que la medida en vez de ayudar a los ciudadanos, creará desempleo y cierre de empresas.

"De una forma hipócrita e irresponsable anuncia un aumento del 6000% en el salario mínimo. Es decir, de 5.000.000 bolívares a 180.000.000 bolívares del actual cono monetario, pero esto no lo hace para ayudar y proteger a los más pobres, sino que está impulsando una ola de desempleos y un masivo cierre de las pocas industrias y comercios que sobreviven a esta tragedia".

El dirigente de la tolda blanca manifestó que los ciudadanos no pueden mantenerse ante la situación económica del país. Sostuvo que con la medida los precios aumentarán.

"La gente lo que tiene es hambre, sus estómagos maúllan como gata parida, porque no hay como saciar el hambre. No obstante, con esta medida, todos los precios se disparan y no habrá bolsillo que aguante tal barbarazo".