Guaidó: ¿Por qué Nicolás Maduro no está tras las rejas?

Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional (AN), aseguró este miércoles que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro no está preso porque en el país no hay Estado de Derecho.

“Porque hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho, porque hoy en Venezuela le roban al pueblo para mantenerse en el poder”, dijo.

Indicó que es importante hacer una reestructuración del debate tanto para el Parlamento como para la opinión pública.

Guaidó dijo que la labor que ha cumplido la AN les permitiría exigirle al Cicpc, al Sebin, o a la FANB la detención de Maduro.

“Hemos venido cumpliendo con una labor importante que nos da pie para exigir al Cicpc o al Sebin o la FANB de una vez apresarlo y cumplir con el mandato legitimo de este Parlamento nacional”, comentó.

Agregó que desde la Asamblea han mantenido un debate sobre quién ocuparía el cargo del presidente de Venezuela una vez haya sido apresado el actual mandatario.

“¿Cómo llenar ese vacío? ha sido el gran debate de los últimos días y ayer también adelantamos materia en esto. Muchos dicen que debe ser nombrar un gobierno de transición, muchos dicen que debe ser designado por el Parlamento nacional o el TSJ. Hay un gran debate en definitiva”, dijo.