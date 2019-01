Francisco Rodríguez, economista venezolano, rechazó este miércoles las declaraciones del presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, quien aseguró que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales el pasado 20 de mayo.

Mediante Twitter, Rodríguez señaló que en los pasados comicios electorales Maduro violó la ley y se robó las elecciones.

"Esto no es cierto. Desconocimos el resultado del 20 de mayo porque Maduro violó flagrantemente la ley, usando los recursos del Estado para extorsionar a millones de venezolanos con el hambre creada por su gobierno. Nicolás Maduro no ganó las elecciones del 20 de Mayo. Se las robó", escribió.

Este martes Fermín aseguró, en una entrevista ofrecida en Globovisión, que Maduro es el "presidente legítimo" de Venezuela.

"Hay gente hablando de falta absoluta, hay gente haciendo planes político porque se supone que no hay un presidente. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es aterrizar, ver los hechos, no falsifiquemos la realidad", expresó.