El preso político Leopoldo López contó este domingo, mediante un audio que se filtró, lo que ocurrió con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la Presidencia de la República, cuando los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron mientras se dirigía a un cabildo abierto en Caraballeda, estado Vargas.

“Hable con Juan y me comentó que fue lo que ocurrió. Creo que hay que prestarle mucha atención a los detalles porque es relevante para todo lo que, estoy seguro, se está viviendo en todo el mundo militar, policial y de los funcionarios que apoyan a la dictadura”, dijo López en el audio filtrado.

El fundador de Voluntad Popular detalló que luego de la detención por parte de los funcionarios, estos intentaron colocarle las esposas a Guaidó y el parlamentario les señaló que eso era un error porque el es presidente del Parlamento.

“Cuando empiezan a rodar lo primero que intentan hacer es ponerle las esposas. Él se negó, no permitió que le pusieran las esposas. Les dice ‘yo soy presidente de la AN, única autoridad legítima’ y no se las pusieron. Luego, me comenta, que él comenzó a hablar sobre el tema de la amnistía, de lo que se bsuca con la reconciliación y el encuentro y me cuenta que a ese tema le prestaron mucha, pero mucha atención”, comentó López.

El preso político señaló que luego de qué Guaidó habló de la amnistía, los funcionarios se quitaron las capuchas, cambió su actitud agresiva y comenzaron a hacerle preguntas.

“Algo muy relevante es que le preguntaron si lo que está ocurriendo es constitucional y él les explicó el fundamento constitucional de lo que se está haciendo y tomaron la decisión de liberarlo. A mi me parece que es muy importante esto que ocurrió porque muestra un quiebre interno, muestra como hay mucha fragilidad en la cadena de mando”, aseguró López.

El dirigente señaló que es importante que se fortalezca el mensaje sobre la Ley de Amnistía que se presentará en el Parlamento. Asimismo, expresó su orgullo por Guaidó.

“Me siento muy orgulloso de Juan, de lo que ha hecho. Está sereno, calmado, centrado y con la convicción donde tiene que estar”, aseguró López.

El fundador de la tolda naranja detalló que en estos momentos el país necesita de la unión de todos los venezolanos.

“Estos son momentos en los que se necesita de la unión de todos los venezolanos, de la unificación de todas las fuerzas y que nosotros no vamos a retroceder”, aseguró López.

Asimismo, López afirmó que la manifestación convocada por Guaidó para el día 23 de enero será una “manifestación inmensa, en todos los rincones de Venezuela y en el mundo entero, una manifestación por la libertad”.