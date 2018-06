Falcón presentó actas fraudulentas y pide data sobre soborno electoral

El ex candidato Henri Falcón acudió de nuevo al TSJ para presentar las cajas con las actas que, aseguró, sustentan su impugnación de las presidenciales del 20 de mayo por evidenciar fraude. Aseveró que, al contrario de quienes señalaron que no contaba con el padrón electoral, el manejo de la maqueta comicial facilitó la consignación de 27.530 actas de escrutinio y 32.321 actas de totalización recopiladas por sus testigos en los centros de votación y que representan 75% de la totalidad de las actas.

“Además de las actas hay elementos probatorios que se entregarán en los próximos días”, indicó. El dirigente de AP insistió en que el reciente proceso comicial es nulo y reiteró sus denuncias sobre peculado de uso y soborno electoral que habría hecho el gobierno al usar el carnet de la patria para el pago de votantes. Aunque no dio detalles, dijo que tiene información de que el mismo día de las elecciones, luego del chequeo con el código QR en los puntos, se hicieron transferencias bancarias.

“Esperamos que otras instituciones como la Sudeban, por ejemplo, también remitan al TSJ la información que estamos pidiendo, de las transferencias que se hizo al carnet de la patria el mismo 20 de mayo”, indicó.

Exhortó a los magistrados del Poder Judicial, adonde fue en compañía de sus abogados, a ver más allá de sus oficinas y poner los ojos y los oídos sobre la crisis social que atraviesa el país.

“Le pido al TSJ que administre verdadera justicia, declare nula las elecciones y convoque a un nuevo proceso electoral; con un CNE equilibrado, que garantice la ley y las normas en materia electoral. Que se respete la normativa para el voto asistido, que no se bloquee el espacio de los testigos, que no se permita la utilización de los recursos y bienes del gobierno y que no haya puntos rojos para el chantaje y soborno”, señaló el dirigente opositor.

Falcón también denunció que Venezuela vive “un caos estructural” que debe detenerse. “Se necesita un proceso de transición. En las calles de Venezuela hay un gran descontento, que se puede llevar todo por delante si no se escucha el clamor de cambio que exige el pueblo venezolano, que sufre esta terrible crisis económica y reclama soluciones urgentes ante la incapacidad de este mal gobierno”, señaló.

Sostuvo que luego de los comicios, en los que se reportaron varias irregularidades, el camino es actuar conforme a la Constitución: “No estamos apelando a los atajos, a la violencia ni a los golpes de Estado, estamos haciendo lo que hay que hacer. Nunca hemos apostado a una intervención militar. Insistimos en un elemento claro y democrático como lo es el voto para poder resolver esta situación”.

Anunció que luego de agotadas la jurisdicción nacional, denunciará el fraude del 20 de mayo ante instancias internacionales como la ONU y la Unión Europea.

EL DATO

El ex gobernador de Lara señaló que la impugnación de los comicios del 20 de mayo fue posible gracias a que su comando de campaña contó con “una estructura sólida” que sirvió de vigilante durante el proceso comicial. La contienda es nula, ilegítima, irreconocible por nosotros y el resto del mundo”, indicó.

Falcón también cuestionó la liberación de los presos comunes que agredieron al diputado Teodoro Campos durante un acto de su campaña en abril pasado. Dijo que en un país con Estado de Derecho verdadero no se persigue a la disidencia.