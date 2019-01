Diego Arria: TSJ legítimo debe llamar a consejo de gobierno de emergencia

Diego Arria indicó este martes cuáles son las medidas acordes a lo dictaminado en la Constitución que deben implementar los poderes opositores para responder a la juramentación del presidente Nicolás Maduro que se ejecutará el 10 de enero.

“La Asamblea Nacional (AN) tiene la potestad de nombrar a un presidente constitucional para llenar el vacío de las acciones del gobierno. Además, esto ayudará a las naciones que desconocen a Nicolás Maduro para tener una imagen a la que puedan apoyar”, sugirió Arria en un video publicado en sus redes.

“Si la AN no toma acciones como lo establece la Carta Marga, como creo que no lo hará, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, debe nombrar un Consejo de Gobierno de emergencia nacional que no esté conformado por partidistas para que tenga éxito”, opinó el dirigente político.

Posteriormente, mostró su rechazo a las consideraciones que hacen los dirigentes opositores que se niegan a fijar a un representante de la oposición porque puede ser perseguido político.

"¡Qué curioso! ¿Por qué no dijeron lo mismo cuando enviaron tantos muchachos a protestar en las calles que murieron, fueron perseguidos o todavía están presos? Me parece condenable", sentenció.

Reconoció que la falta de oradores políticos es la causa de la desmotivación de los venezolanos para protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que espera reinstaurarse el 10 de enero.

"No habrán manifestaciones en contra del régimen porque los discursos de políticos que demuestren sus palabras no forman parre de nuestra realidad. Aproximadamente 50 países desconocerán a Nicolás Maduro y eso deberíamos celebrarlo", dijo Arria.

El economista lamentó que si las decisiones no son tomadas, se pondrá en riesgo el retorno de la democracia en Venezuela. Sin embargo, mostró su confianza en el órgano judicial en el exilio para que se tomen las sentencias indicadas.