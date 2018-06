“Designan a un sancionado para dirigir una ilegítima ANC”

La Mesa de la Unidad Democrática rechazó y anunció que no reconoce el nombramiento del dirigente Diosdado Cabello como presidente de la asamblea nacional constituyente. “Designan a un sancionado para dirigir una ilegítima constituyente. Podemos esperar cualquier cosa, el régimen se deshumanizó”, señaló el diputado Juan Guaidó, jefe de la fracción parlamentaria de la alianza opositor.

Dijo que la designación responde a movimientos a lo interno del PSUV. “Retiran a Tareck el Aissami de la vicepresidencia, hay movimiento de familias dentro del poder, la familia Rodríguez se hace de la vicepresidencia, entregan a la familia Cabello el orden ilegítimo de la ANC”, afirmó.

El legislador, en la rueda de prensa semanal del bloque opositor, respondió a las afirmaciones de Cabello, quien dijo que asumirá las funciones del Parlamento “burgués” que está en desacato: “La ANC boicotea el trabajo de la Asamblea Nacional y la vida del pueblo de Venezuela. Diosdado Cabello fue durante cuatro años presidente de la AN: ¿Dónde está su gestión, dónde está la defensa que hizo del Esequibo y del patrimonio nacional?”.

Ratificó el rechazo de la AN a la judicialización del conflicto territorial con Guyana.

“La AN defenderá la soberanía de Venezuela porque este es nuestro deber como venezolanos. ¿Cuántas veces escucharon ustedes decir a este régimen que la oposición apátrida no cree en la soberanía nacional? Hoy queda en manifiesto quiénes son los verdaderos ‘vendepatria”, expresó.

Guaidó advirtió que la soberanía del país está en peligro porque el Ejecutivo no ha defendido la controversia histórica del Esequibo.

La MUD ratificó que no avala ninguna reunión con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El diputado puntualizó que no secundan el diálogo en el que insiste Nicolás Maduro y que si algún dirigente se ha reunido con el político español, como se ha mencionado de Luis Aquiles Moreno (AD), es a título personal.