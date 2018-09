José Olivares: El buque norteamericano no es la solución definitiva

José Olivares, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Vargas, dijo este miércoles durante una rueda de prensa que está haciendo un esfuerzo, junto con el Comando Sur, para que en el buque militar hospital que enviará Estados Unidos haya médicos venezolanos para brindar apoyo.

“Evidentemente el buque norteamericano humanitario que va a Colombia, y a Ecuador, no es la solución definitiva pero es un gran avance, es un gesto de solidaridad”, indicó el diputado.

Resaltó que este puede ser el primer paso para que se forme una política de salud común, y espera que Venezuela pueda participar en la reunión de ministros de salud en Santiago, Chile, para poder llevar propuestas que ayuden a formar un marco de asistencia sanitaria en la región.

“La Organización Mundial de la Salud no puede seguir siendo cómplice del gobierno de Venezuela, no puede seguir permitiendo que el silencio no le permita exigir a Venezuela cifras”, denunció.

Aseguró que en el país hay más de 4.000 registros de sarampión durante 2018, más de 100.000 casos de VIH sin tratamiento, 400.000 pacientes de enfermedades crónicas y que lugares donde hagan las quimioterapias son difíciles de adquirir.

Dip. @joseolivaresm informó que conversan con el Comando Sur para que médicos venezolanos puedan prestar asistencia en el buque-hospital de EEUU que va a #Colombia a atender a los migrantes venezolanos, pic.twitter.com/7nkZlLhZMv — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 5 de septiembre de 2018