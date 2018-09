Carlos Vecchio: La dictadura hoy miente como ha mentido siempre

Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, señaló este lunes que el gobierno “banaliza el sufrimiento” de los venezolanos.

“La dictadura decía que no había escasez de comida y medicina. La misma que nos decía que Venezuela podía ‘alimentar tres países’, ahora nos dice que no hay crisis migratoria. Lo peor de Delcy Rodríguez y su dictadura no solo es mentir sino banalizar el sufrimiento de nuestra gente”, indicó en Twitter.

Vecchio comentó que el gobierno miente sobre la crisis migratoria.

“La dictadura representada en Delcy Rodríguez hoy miente como ha mentido siempre sobre crisis migratoria generada por ellos. Ellos no sienten la crisis. Ellos prefieren con su corrupción seguir comprando mansiones en Miami” aseguró.

El dirigente de la tolda naranja afirmó que la crisis migratoria necesita la cooperación internacional de manera permanente y no de manera temporal y aislada.

“La comunidad internacional no debe olvidar que la peor crisis humanitaria es la que se vive dentro de Venezuela y eso exige toda la presión necesaria para construir juntos la salida de Nicolás Maduro del poder”, comentó.

La dictadura decía q no habia escasez de comida y medicina. La misma q nos decía q Vzla podía “alimentar tres países”, ahora nos dice q no hay crisis migratoria. Lo peor d @DrodriguezVen y su dictadura no solo es mentir sino banalizar el sufrimiento d nuestra gente. — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 3 de septiembre de 2018

La dictadura representada en @DrodriguezVen hoy mienten como han mentido siempre sobre crisis migratoria generada por ellos. Ellos no sienten la crisis. Por eso no les importa banalizarla . Ellos prefieren con su corrupción seguir comprando mansiones en Miami — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 3 de septiembre de 2018

Crisis migratoria requiere de una política y cooperación internacional permanente y de largo aliento . No como se ha dado de forma temporal y aislada. Asimismo debe entender que se va a duplicar la cantidad d Vzlnos de seguir Maduro en el poder — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 3 de septiembre de 2018