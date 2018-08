Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional (AN), se disculpó por la actitud que tuvo durante la sesión de parlamentaria de este martes.

“Quiero comenzar pidiéndole disculpas a los venezolanos, asumo con total responsabilidad que mi conducta ayer no fue la apropiada”, escribió el diputado en Twitter.

El parlamentario, quien discutió desde su curul en la AN, indicó que su molestia no fue causada por la propuesta del diputado Omar González, quien solicitó que se debatiera sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en contra de Nicolás Maduro.

“Jamás me he opuesto o me opondré a apoyar las decisiones que generen el quiebre del régimen y pronta salida de Maduro. Pero me indignó mucho escuchar al diputado llamarnos ‘cobardes’” señaló Paparoni.

Quiero comenzar pidiéndole disculpas a los venezolanos, asumo con total responsabilidad que mi conducta ayer no fue la apropiada.- #22Ago — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) 22 de agosto de 2018

Quiero aclarar que el motivo de mi disgusto nada tiene que ver con la propuesta del diputado que estaba en uso de la palabra. Ustedes me conocen.- #22Ago — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) 22 de agosto de 2018