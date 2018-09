Capriles: ¿Qué haremos como oposición si el gobierno llama a elecciones?

Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, preguntó este martes a la oposición venezolana sobre sus acciones en caso de que el gobierno nacional llame a elecciones.

"Les dejo la reflexión: si mañana el gobierno nos llama a una elección ¿Qué haremos como oposición? ¿Les vamos a dejar el poder de decisión nuevamente a ellos o vamos a salir a luchar por no perder nuestros espacios?", indicó el ex gobernador en su programa Capriles a las 7.

El dirigente del partido Primero Justicia cuestionó la actuación de funcionarios del gobierno en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Recalcó que la llegada del buque hospital chino "Arca de la Paz" implica que hay una crisis en el sector de la salud en el país.

"Señores del gobierno dejen de ir a la ONU a dárselas de victimas, ustedes son los culpables de que el país esté en esta situación. El Presidente de Ecuador no es un aliado de la oposición, todo lo contrario, viene del grupo del ex presidente Correa ¿El buque hospital chino qué es lo que significa, señores del gobierno? Ustedes están reconociendo que en el país hay una situación de salud que se les fue de las manos", aseveró el ex candidato presidencial.

.@hcapriles "Les dejo la reflexión: si mañana el gobierno nos llama a una elección ¿Qué haremos como oposición? Les vamos a dejar el poder de decisión nuevamente a ellos o vamos a salir a luchar por no perder nuestros espacios?#CaprilesALas7 — Prensa Capriles (@PrensaCapriles) 26 de septiembre de 2018

.@hcapriles "Señores del gobierno dejen de ir a la ONU a dárselas de victimas, ustedes son los culpables de que el país esté en esta situación. El Presidente de Ecuador no es un aliado de la oposición, todo lo contrario, viene del grupo del ex presidente Correa". #CaprilesALas7 — Prensa Capriles (@PrensaCapriles) 25 de septiembre de 2018