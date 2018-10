Capriles: Hay opositores que se dedican solo a criticar internamente

Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, aseguró este martes que los ciudadanos venezolanos deben decidir el destino del país de forma creíble, transparente y con confianza.

"Nadie debe querer el colapso del país. Todos los esfuerzos internos y externos deben ir dirigidos a que el gobierno entienda que debe haber una salida, una solución. Que los propios venezolanos decidan, para que el pueblo decida de una forma transparente, creíble, que no puede ser una trampa ni una estafa, sino algo que respalden", indicó Capriles durante su programa Capriles a las 7.

El dirigente político del partido Primero Justicia cuestionó los comentarios de miembros de la oposición venezolana, a quienes calificó de "extremistas" por criticar el trabajo de otros opositores.

"¿Usted ve a los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela atacándose entre si? No. Mientras el gobierno es disciplinado, tienen una posición política compacta, y no pisan el peine de la descalificación, en la oposición se dedican a los ataques internos. Yo no veo a los ministros criticándose entre ellos", aseveró.