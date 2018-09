Capriles: Este país no quiere al gobierno ni al otro extremo

Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, aseguró este martes durante su programa Capriles a las 7, que los ciudadanos venezolanos no apoyan al gobierno ni a los extremos de la oposición.

"Yo veo las convocatorias que realiza parte de la oposición y me pregunto cuánta gente va. Veo que a la convocatoria no va nadie. Nosotros estamos en el centro, combatimos los extremos porque no nos van a sacar de un extremo para mandarnos al otro", dijo Capriles.

El dirigente del partido Primero Justicia cuestionó los comentarios de usuarios en las redes sociales y aseguró que se trata de una operación para mancillar su dignidad política.

"Hay mucha gente gastando dinero para atacarme. La verdad es que es preferible que se olviden de mi, que usen ese dinero para ayudar a los niños de la calle", aseveró.