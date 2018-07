Capriles: Debemos articular todas las fuerzas de oposición y reorganizarnos

Henrique Capriles, ex gobernador de Miranda, dijo este martes en su programa Capriles a las 7 que la oposición debe rearticularse y reorganizarse a lo interno para presentarle a los ciudadanos un plan de cambio político. Aseguró que en los próximos se debe articular a la oposición venezolana.

“¿Tenemos la capacidad de artícular todas las visiones en un solo objetivo? Sí, la tenemos. Todos coincidimos que esto es inaguantable. Cada día perdemos terreno porque la política no está dando respuesta a los problemas de los venezolanos. En los próximos días debemos articular todas las fuerzas de oposición, reorganizarnos. La idea es que se tenga a todo el país que quiera cambio"”, señaló Capriles.

El dirigente de Primero Justicia explicó que la propuesta para salir del gobierno debe ser, a su juicio, democrática, indicó que no acompañará otra ruta que no sea democrática.

“La propuesta no puede ser 'Adios Maduro' y ya. ¿Cómo cambia este gobierno? Hemos propuesto todo democráticamente. No creemos en algo distinto a la democracia. Si una persona tiene un plan distinto al de la democracia no lo voy a acompañar”, expresó el ex gobernador.