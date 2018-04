Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, aseguró que los venezolanos deben trabajar unidos para derrotar al gobierno que se mantiene “indiferente al sufrimiento del pueblo”.

“Son cada vez más los que padecen hambre, los que en la enfermedad no encuentran sus tratamientos, los que han muerto prematuramente por la crisis en el sistema de salud y por la violencia generalizada, los que buscan su futuro fuera de nuestras fronteras”, señaló.

Capriles aseguró que los venezolanos que pesar a la situación que vive el país deciden ayudar a quienes tienen menos recursos le da esperanzas.

“No se trata de ignorar o de ocultar lo que estamos viviendo. Todo lo contrario. Pero no podemos quedarnos sentados viendo cómo destruyen aquello que más amamos. No podemos darles el gusto de acabar con todo, no podemos permitirles que nos roben la esperanza”, dijo.

Exhortó a los venezolanos a mantenerse positivos y enfocarse en conservar la unión entre la sociedad civil, líderes comunitarios, líderes gremiales y dirigencia política.

Para leer el artículo completo haga click aquí.