Capriles criticó a Maduro por gritarle a un docente que exigió aumento

Henrique Capriles Radonski, ex gobernador del estado Miranda, rechazó que Nicolás Maduro le haya gritado a un docente que exigía aumento salarial para todo el gremio.

El opositor instó a Maduro a tratar de vivir con el sueldo de un maestro en Venezuela. Además, consideró que el oficialista no “soporta” escuchar la “verdad” sobre su administración.

“Este señor no soporta que le digan la verdad, pues hagamos que retumbe. Maduro no protege a nadie. El sueldo de los maestros no alcanza”, publicó en su cuenta de Twitter.

Maduro fue interrumpido por el docente cuando hablaba sobre "mejorar la calidad de los docentes", haciendo énfasis en lo pedagógico, material, y con respecto a los valores.

