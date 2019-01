Borges: El TSJ inconstitucional no puede anular los actos de la AN

Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional (AN) en el exilio, rechazó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anula los mandatos de la directiva del Parlamento en los años 2017, 2018 y 2019.

“El TSJ inconstitucional y sin legitimidad no puede anular los actos de la AN no tiene ningún tipo de validez”, dijo Borges en su Twitter.

El parlamentario detalló que la AN es la única institución venezolana que es reconocida en el mundo. “Buscan sembrar miedo, por eso este 23 enero apoyemos con fuerza sus decisiones”, comentó.

Juan José Mendoza Moreno, magistrado del TSJ, dio a conocer el pronunciamiento de la Sala Constitucional del organismo sobre la AN, donde desconocieron el nombramiento de su nueva directiva.

El TSJ consideró que las actuaciones de las juntas directivas de los años 2017, 2018 y 2019 de la AN son nulas, debido a la "inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución".

"En 2017 esta sala declaró la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional, en consecuencia se anuló el acto parlamentario el 5 de enero de 2017 y se decidió que cualquier actuación será nula", indicó Mendoza.