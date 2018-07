Borges: La conclusión de los anuncios es improvisación, indolencia y paja

Julio Borges, diputado a la Asamblea Naciona, se refirió este miércoles sobre las medidas tomadas por Maduro en cuanto a la reconversión monetaria. Maduro explicó que se le quitarán cinco ceros a la moneda y que la medida se prorrogó para el 20 de agosto.

Borges sostuvo que, a su juicio, la decisión no detendrá la inflación en el país y cuestionó las otras decisiones tomadas por el Ejecutivo. Catalogó las acciones como "impovisación".

"La reconversión no frenará la inflación, el anclaje al petro es nulo, porque remedo de moneda no existe. El petróleo tiene valor cuando se extrae y ustedes no pueden hacerlo porque destruyeron Pdvsa. Conclusión de sus anuncios: improvisación, indolencia y paja", escribio Borges en su Twitter.