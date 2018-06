Borges apoya propuesta de Ecuador de realizar referendo en el país

Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional, señaló que la propuesta realizada por el gobierno de Ecuador sobre la realización de una consulta en Venezuela que legalice la “reelección” del presidente Nicolás Maduro es una posibilidad viable.

“Ecuador dice que como solución propone una especie de referendo con todas las garantías internacionales para que los venezolanos decidamos si queremos hacer nuevas elecciones o no, a mí me parece que es una posición válida y que incluso la AN podría promover esta propuesta”, expresó el diputado.

Borges señaló que América apoya al país en la búsqueda de una solución democrática que tenga como resultado la salida de Maduro del poder.

Explicó que el resultado de esta posible consulta puede ser bueno para la democracia venezolana debido a que se pueden realizar con otro árbitro electoral y con garantías ciertas.