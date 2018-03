Borges abogó por el rescate de la democracia venezolana en Washington

Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), asistió este jueves a un foro realizado por las organizaciones Freedom House y The George Washington en el que el tema principal fue el “rescate de la democracia en Venezuela y Cuba”.

“Nosotros pensamos que en este momento no solo Europa y Estados Unidos, sino también América Latina, debe dar pasos concretos para el futuro de Cuba y Venezuela. Ahora se está dando la batalla más importante por la libertad del siglo XXI", dijo.

Borges pidió más presión internacional para detener las elecciones previstas para el 20 de mayo e insistió en la apertura de un canal humanitario para detener la crisis que vive el país.

Al foro acudió Patricia Gutiérrez, esposa del preso político Daniel Ceballos, quien consideró fundamental el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea para restaurar la democracia en el país.

Fuimos invitados a foro organizado por Freedom House y The George Washington University, estuvieron presentes distintas organizaciones con el fin de apoyar el rescate de la democracia en Cuba y Venezuela pic.twitter.com/frn0sY33jk — Julio Borges (@JulioBorges) 22 de marzo de 2018