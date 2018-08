Bernabé Gutiérrez: AD no se prestará para ningún show electoral

Bernabé Gutiérrez, secretario del partido Acción Democrática (AD), indicó que la tolda blanca no participará en las elecciones a concejales, ni se prestará a ningún "show electoral, para avalar una democracia que no existe", mientras no existan garantías para la participación ciudadana.

"Para Acción Democrática no es novedad o una moda mediática, patear y recorrer cada rincón de nuestra geografía nacional, porque durante estos 77 años de historia viva, siempre hemos estado del lado del pueblo, de los más humildes y desposeídos del país, dando una mano amiga y brindando apoyo irrestricto a nuestra gente, y forjando el progreso y el futuro de Venezuela", manifestó.

Durante su alocución en el estado Barinas, Gutiérrez ratificó la maquinaria adeca está en los pueblos, caseríos, parroquias y municipios, no sólo escuchando el clamor de la gente, sino buscando soluciones a sus necesidades más sentidas.

"En Venezuela el común denominador es el hambre y la misería en la que nos metieron estos bárbaros, que aprovechándose del poder, nos han llevado a un profundo atraso a todo nivel. No obstante, la prestación de los servicios públicos son una calamidad. Venezuela está a oscuras, sin agua, sin transporte público, sin gas doméstico, sin efectivo, los hospitales no tienen ni una curita, y así todo lo destruyeron a su paso", sentenció.

En este orden de ideas el dirigente de Acción Democrática informó que seguirán sus recorridos por todo el país, de frente al venezolano y luchando por el rescate de la democracia y de Venezuela del régimen de Nicolás Maduro.

