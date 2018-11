Barboza: Período presidencial comenzará sin un presidente electo legalmente

Omar Barboza, presidente de la Asamblea Nacional, indicó este domingo que el próximo período presidencial se iniciará sin un presidente electo “legítimamente”.

“Consideramos que el próximo período presidencial, que es el 10 de enero de 2019, se inicia sin un presidente legítimamente electo. Antes de esa fecha se debe producir una solución política que evite que la crisis de ilegitimidad se agrave, además de la situación social y económica”, dijo el diputado en Diálogo Con transmitido por Televen.

El parlamentario destacó que en el acuerdo que se aprobó en la AN el 13 de noviembre se diagnosticó la situación socioeconómica del país y se planteó la necesidad de que la comunidad internacional ayude al restablecimiento de la democracia.

“En el país no está vigente la garantía de los derechos políticos y frente al hecho de un gobierno que impone por la fuerza, no en el ejercicio de la Constitución, sus decisiones evidentemente nosotros recorrimos a la comunidad internacional, porque lo que está en juego en Venezuela no es simplemente la suerte de la oposición, sino la del pueblo venezolano y la vigencia o no de los valores democráticos y de los derechos humanos que son violados por el gobierno nacional, tenemos que reforzar nuestro esfuerzo con la presencia de la comunidad internacional”, insistió Barboza

Barboza resaltó que las “elecciones” del 20 de mayo no son reconocidas por la mayoría de los miembros de la comunidad internacional.

“Elección que es desconocida por la comunidad europea, Latinoamérica, Estados Unidos y los países democráticos del mundo que calificaron esos comicios como un fraude”, precisó el diputado.

