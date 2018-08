Antonio Ledezma: Todos somos necesarios en la lucha

Antonio Ledezma, ex alcalde de metropolitano, planteó la necesidad de un gobierno de unidad nacional en Venezuela.

“Todos somos necesarios en la lucha porque tenemos la misma identificación y preocupación. Pienso que lo que ahora se impone más que nunca es seguir luchando unidos, los que están adentro y los que estamos afuera”, dijo Ledezma.

El ex alcalde señaló que quienes están afuera no están haciendo turismo, sino que se vieron obligados a abandonar el país.

“Estuve más de 1.000 días preso, y de seguirlo, me convertía en una molestia para algunos contados opositores dentro de Venezuela. No tengo que hacer más testimonios de valor, coraje o de abnegación. La gente conoce el esfuerzo que hicimos dentro de Venezuela”, afirmó.

El político reiteró que mientras que estuvo detenido, esperó que la Asamblea Nacional dictara una Ley de Amnistía y que designara nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, indicó la población se desmovilizó de las calles debido al “fatídico diálogo” en República Dominicana.

“Sin embargo, creo que lo que ahora nos corresponde a nosotros es empujar duro para ver cómo salimos de este régimen porque mientras permanezca, no habrá elecciones libres. No sigamos con el prurito de no pedir la ayuda de la comunidad internacional”, aseveró.

Ledezma comentó que cuando salió del país dejó sus “banderas” en manos de María Corina Machado porque es una mujer que “está dando una gran pelea dentro del país”.

“No tengo dudas de que el régimen de Maduro está quebrado, está por caer, ese régimen está sostenido por algunos errores que se han cometido y aspiramos que sean corregidos en el curso de los próximos días”, sentenció.

Con información de Nota de Prensa