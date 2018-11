Andrés Velásquez: Maduro y su pandilla no me amedrentarán

Andrés Velásquez, dirigente del partido La Causa R, aseguró este jueves que hay una “pandilla” que pretende intimidarlo.

“No me amedrentarán. El asedio del cual soy objeto por órdenes de Maduro y su pandilla tiene el propósito de intimidarme. Lo que hoy vive el país es insostenible. La lucha de todos no puede detenerse”, expresó Velásquez en su Twitter.

El miércoles el dirigente indicó que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se encontraban en los alrededores de su vivienda.

"Alerto. A esta hora tengo fuerte asedio del Sebin en mi residencia", aseguró Velásquez.

