Ya la etapa de poner toda nuestra confianza en el llamado Grupo De Lima y del “Vamos bien” llegó a su fin. Nos sirvió para revivir las esperanzas entre los demócratas; nos demostró que sí podemos pararnos y librar la noble batalla de la libertad.

Nos permitió reforzar nuestra presencia en el panorama internacional y nos abrió sendas. No obstante, luego de lo sucedido en Venezuela el pasado 23 y 24 de febrero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos seguir con la misma dinámica, sino que debemos evolucionar.

Luego del vil asesinato de nuestros hermanos pemones en Santa Elena de Uairén y toda la Gran Sabana, luego de las agresiones contra diputados y pobladores en Ureña y San Antonio del Táchira, y la forma como los esbirros de Maduro quemaron los camiones repletos de toneladas de medicinas y alimentos de la Ayuda Humanitaria, no podemos mantener la misma posición.

Debemos pasar del “Vamos bien” al “Vamos con todo” y "No hay vuelta atrás". Tenemos que apretar nuestras acciones, reforzar nuestras políticas de calle y defendernos de los ataques de un régimen usurpador que no cederá y que habrá de obligarlo a abandonar el poder.

Debemos ir con todo. Como diputado reafirmo mi llamado al resto de mis homólogos parlamentarios para activar el artículo 187 numeral 11 constitucional, el cual le permite al Parlamento Nacional autorizar el apoyo internacional dentro del territorio nacional.

Tenemos que tomar las decisiones fuertes que corresponden al tipo de momento histórico que vivimos. Si las Fuerzas Armadas Nacionales persisten en apoyar y ser sustento a un dictador, si ellos continúan prestándose para asesinar a indígenas, secuestrar a ciudadanos y reprimir a jóvenes, entonces nosotros debemos buscar las formas de defendernos.

¡Vamos con todo! Y sin miedo. Vamos a tomar las acciones que sean necesarias para derrocar a un usurpador que se está enquistando en el poder y mientras lo hace viola los Derechos Humanos de 30 millones de venezolanos.

La mayoría de la ciudadanía no puede quedarse inerme mientras una minoría con camisas rojas y apoyados con las armas de la república le cortan las esperanzas a toda una nación que quiere vivir en libertad.

A través de estas líneas quiero enviarles un mensaje a los venezolanos que me leen. Quiero hacerle un llamado a mis compañeros diputados, al presidente interino Juan Guaidó: No es momento de vacilaciones, no es el momento de dudas, es la hora de actuar.

Cada uno de los ciudadanos de este país, debe salir a las calles. Exigirle a los militares obediencia a la soberanía ciudadanía, debe clamar por apoyo internacional, apelar a la Responsabilidad de Proteger que es una norma de seguridad internacional y de derechos humanos que fue concebida en la cumbre mundial de las Naciones Unidas de 2005 para abordar el fracaso de la comunidad internacional en prevenir y detener los genocidios, crimenes abominables como los que ejecuta Maduro y su camarilla.

Los venezolanos estamos más cerca que nunca de alcanzar la libertad; los venezolanos estamos enfrentando a un tirano que está tan débil que su única fortaleza es el poder de las armas, porque en el panorama internacional está derrotado, y entre la sociedad venezolano está aniquilado.

Frente a la debilidad del tirano, vamos con todo. Vamos a construir una nación de libertad y desarrollo.

¿Rendirnos? Nunca será una opción para quienes amamos la libertad y quienes queremos un futuro digno para nuestros hijos y nietos.