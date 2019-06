¿Donde está Miranda? (I)

Semanas interminables; las que van pasando para todos aquellos que sufren el inclemente ritmo del desfallecimiento. Se fue mayo, se fue la primera semana de junio. Con éste mes que comienza, se van agotando de a poco las esperanzas, más y más. Hacia el fin del primer semestre, sin que nadie quiere reconocerlo,“porque la esperanza es lo último que se pierde” se podría perder por más décadas, entre coca y lavado, la Venezuela esperanza que aún vive en nuestro recuerdo de lo empezamos alguna vez a ser, y se fue perdiendo en medio del “bochinche, bochinche, bochinche”.

No hay que esperar nada de ningún político, decía un comprensiblemente afectado y amargado anciano, al que entrevistaban por estos días, ¡en uno de estos canales que repiten el refrito noticioso y trágico ya de un hambre de hace más que semanas! En su rostro arrugado como ciruela pasa pareció dibujarse, más que por los años, por el hambre y la traición del latrocinio convertido en riqueza repartida en muchos de los bancos de este planeta tierra. Cuentas de “boliburgueses” que han usufructuado orgiásticamente la rebatiña del impúdico castro-comunismo, chavista y madurista que secuestró y ha violado incesantemente durante estos veinte años la dignidad de nuestra nación venezolana.

¿Que hacer con el problema venezolano? se preguntan muchos, de los que suponemos podrían tener buenas intenciones de resolver la catastrófica realidad. De inicio se equivocan quienes así piensan. No han entendido que el problema es en toda y de toda la región. Es un problema del mundo en su globalidad.

El efecto internacional mas evidente y complejo resultante son las incontrolables migraciones que, aunque sabemos tiene su origen en causas multifactoriales, todos concuerdan tiene una definición común: donde no hay calidad de vida suficiente, donde no hay instituciones para la modernidad, la gente continuará emigrando como pueda, en busca de ella ¡donde le sea posible e imposible! Buscando orden, seguridad. Ello es consustancial a la condición humana.

Enfocándonos nuevamente en la realidad de la región americana, veamos la influencia de la aún no verdaderamente resuelta problemática de Colombia, por ejemplo, y en primer término. Con su guerra irregular todavía inacabada, y por más de seis décadas, que transfirió en población estimada de unos cuatro millones de habitantes hacia una economía y sociedad democráticamente esperanzadora como lo fue otrora venezolana. Para progresar, y surgir, en más o menos cuatro décadas emigraron los colombianos a vivir en Venezuela.

Venezuela ahora convertida en estropajo con el que se lavan "agravios y miserias" de un mundo que va desde México a Centro América, y hacia toda Suramérica, ¿Cómo creemos que es un problema venezolano? Realidad que va de carteles de la droga hasta el secuestro y trata de personas. ¡Con coyotes hasta "coñotes" que hacen de las suyas impunemente! Desde presidentes de países hasta presidentes de bancos embarrados con "grandes firmas de asesoría", bancas de inversión y otras; que en realidad son grandes lavadoras de capitales del mundo.

Gracias al esfuerzo de las FFAA venezolanas, con la regia formación que tuvieron entonces, fueron competentes oficiales, sub oficiales y tropas profesionales, como base militar apropiada, que se enfrentó a la incipiente narco guerrilla colombiana, aunado esto a la conciencia del a brillante generación política, con Rómulo Betancourt a la cabeza, su Ministro del Interior Carlos Andrés Pérez. A la par se enfrentaron y derrotaron movimientos internos de guerrillas pro-comunistas, Venezuela no se sucumbió ante tales amenazas. Le siguieron las presidencias de Raúl Leóni y Rafael Caldera que con grandes esfuerzos militares y políticos, desde una posición robusta en lo doctrinario, les ganó la contienda histórica al castrismo. La presidencia de Carlos Andrés Pérez, y a pesar de los innumerables intentos de la guerrilla colombiana por afianzarse en parte del territorio venezolano, fue repelida, uno a uno. Igualmente se le continuó combatiendo exitosamente convertida en fuerte narco guerrilla en los gobiernos del presidente Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi.

La Cuba castrista, exportadora de sus falsos paradigmas de justicia social, no consiguió el éxito militar en los sesenta, pero siguió infectando la mentalidad de una porción de juventud universitaria y de campesinado reclutado forzosamente en las fronteras de Venezuela. Desde aquellos años, y en esas poblaciones fronterizas, fue desarrollando una base social con miras a su fortalecimiento, que si logró como narco guerrilla colombiana. Sin embargo, y gracias a muchos políticos valientes y decididos de Colombia, como el presidente Álvaro Uribe, se consiguió más que debilitar acorralar a la narcoguerrilla colombiana. La alianza del Plan Colombia con los EEUU, que entendió que el problema era y es regional, tuvo éxito.

Hoy tristemente asentada en territorio venezolano, de aquel fortalecimiento del Estado de derecho venezolano de los sesenta , setenta y ochenta, del siglo XX, se fue pasando de la corrupción al narcotráfico, y de las antiguas instituciones robustecidas al deterioro de las mismas. Con el surgimiento de los carteles de la droga en Venezuela, del tránsito por nuestro territorio venezolano: terrestre, marítimo y terrestre, se estableció como base que practica actualmente una conspiración internacional más peligrosa de lo que los propios EEUU parece estar apreciando.

Ahora existe un Estado fallido en Venezuela. Se reparten el territorio carteles de la droga, del lavado, del trafico de minerales, de la corrupción traficando con la suerte de rehenes encarcelados por su valentía mas que por disimulada disidencia. Mueren niños, mujeres, ancianos. Políticos jóvenes y maduros. Militares y civiles. Es un Estado desvencijado bajo un régimen criminal que pacta con esa guerrilla, con el narcotráfico, con gobiernos sin valores compartidos. Pacta desgraciadamente también con una clase política que se divide entre algunos cómplices criminales y otros ingenuos. Entre ellos se pelean una supuesta formalidad de elecciones para una presidencia que no alcanza a aparentar la existencia de un Estado. Su fuerza armada esta infiltrada y humillada. No existe realmente. No controla sino su porción del pastel que le dejan por la venta o traición a su pueblo, al que han abandonado. Por ello nos preguntamos ¿dónde está Miranda? ¿Dónde quedo el juramento ante el glorioso y mirandino pabellón tricolor? En próximo artículo les hablaré sobre cómo regresar a los valores del ejercito que inició Miranda. ¡Ejército hacia al cual debemos volver nuestras miradas!

