Bodegas Salentein

De ambición exportadora, pero con personalidad y calidad, en Salentein logran un adecuado equilibrio entre el llamado estilo new world wine y esa franca personalidad que define al vino gaucho cuando está bien hecho. Repasemos algunas etiquetas disponibles en estanterías. Salentein Reserva Malbec: criado de 12 a 14 meses en roble francés. De vivo color violáceo muy brillante y buena fruta roja madura en nariz, recuerda la ciruela y las moras. Goloso en boca, persistente y de logrado final. Buen potencial de evolución en botella. Recomendable con estofados, carnes rojas o cordero lechal. Salentein Reserva Pinot Noir: Guarda de 10 meses en roble, más 6 meses en botella. De color rojo rubí pálido, tal y como corresponde a la variedad, en nariz muestra cereza y frutos secos, alquitrán y matices balsámicos. De estructura media pero con buena intensidad, sabe mantenerse entero hasta el final. Salentein Reserva Chardonnay: balance y equilibrio lo definen en si mismo. Afinado por 9 meses en roble más un tiempo igual en botella. Lograda fruta, aquí hay mango y piña. Untuoso y de armoniosa estructura, sabe darse en boca elegante y persistente. De los mejores en su estilo en el mercado. Rico con frutos de mar o con pescados en salsas consistentes. Portillo Malbec: el frescor es su fortaleza. Aquí no hay roble. De nariz limpia y fragante sugiere buena fruta, amén de una boca delicada, fresca, para nada agresiva. Sin ambiciones pero correcto. Vino para todos los días. Portillo Merlot: sencillo pero agradable. Fresco en nariz y boca, no es agresivo ni excesivamente ácido. Fácil de beber, su ligereza lo hace apto para el vino de diario. Portillo Sauvignon Blanc: fresco blanco cuyo atributo es el frescor y su adecuado balance de fruta y acidez. Correcto y sabroso aquí hay balance, en el contexto de su sencillez y austeridad. Boca fresca y de intensidad y persistencia media. Perfecto con quesos frescos de cabra, vaca u oveja, ensaladas, ceviches y frutos del mar apenas cocidos. ¡Salud!