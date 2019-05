¡Ahora sí!

Vimos cómo se avanzó con el inicio de la Operación Libertad, se demostró que la tal cohesión de las fuerzas armadas alrededor del tirano no es como la pintaban.

Quedó en evidencia que dentro en la Fuerza Armada Nacional hay un sentimiento cada vez más institucionalista. Al momento de escribir esta columna, aún hay jefes de los Redi y de los Zodi que no han abierto la boca para decir absolutamente nada.

Lo vivido el 30 de abril es el preludio de lo que vendrá; la libertad de Venezuela está cerca y los usurpadores del poder lo saben muy bien. A pesar de sus bravuconerías y de la publicación de videos trotando en círculos por el Fuerte Tiuna, ellos saben que la cosa dentro de los cuarteles está que arde.

Frente al inicio del quiebre militar en torno a la usurpación, ante el ímpetu de millones de venezolanos que están decididos a ser libres, y ante la posibilidad de que el régimen arremeta a través de antejuicios de mérito contra diputados a la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo nacional debe autorizar lo más pronto posible la activación del artículo 187 ordinal 11.

El Parlamento venezolano en medio de la coyuntura abierta a partir del 30 de abril, y frente a la reacción violenta de grupos armados denominados "colectivos" y de fuerzas policiales y militares represivas debe, como dice el 187 constitucional ordinal 11, “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país” en el marco de una ayuda humanitaria vital para la nación.

La Asamblea Nacional no puede permitir que sigan asesinando a los venezolanos en las calles, no puede permitir que Maduro persista con la usurpación, y no podemos permitir que el régimen proceda a desmantelar la legislatura encarcelando a los diputados, tenemos que actuar y hacerlo ya. Por eso es necesario articular el 187 ordinal 11 ahora mismo.

Además, es el momento de que la Asamblea Nacional dé mayores garantías a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y a la Guardia Nacional para proceder a finiquitar la Operación Libertad y regresarle a la nación el orden constitucional.

¡Ahora sí! Ya no podemos darle más larga a todo esto. Los venezolanos tenemos que dar un paso al frente, quienes estamos en el Parlamento debemos autorizar lo que tengamos que autorizar, quienes están en la conducción política del gobierno de transición terminar de organizar con los aliados nacionales e internacionales las próximas acciones y, por último, la ciudadanía debe tomar las calles hasta que cese definitivamente la usurpación.

Se quemaron los barcos, ya no hay marcha atrás, el único fin de esta historia es el cese de la usurpación, la salida de Maduro y la instauración de un gobierno de transición. No hay más opciones, no hay tiempo que perder.

La libertad de Venezuela se encuentra en nuestras manos. Mantengamos la iniciativa, el régimen está desconcentrado, mareado, confundido, no lo dejemos respirar, sigamos avanzando.