Obama: Estados Unidos está en una encrucijada como nación

Barack Obama, ex presidente estadounidense, dijo este viernes en Miami que Estados Unidos está "en una encrucijada" en la que hasta su "carácter" como nación corre peligro e instó a los ciudadanos a movilizarse, organizarse y votar en las próximas elecciones para superarla.

"Estas son las elecciones más importantes de sus vidas. Los políticos siempre dicen eso, pero esta vez es verdad", señaló Obama en un mitin para apoyar a los candidatos demócratas en las elecciones al Senado de los Estados Unidos, que se realizarán el 6 de noviembre.

Ovacionado constantemente por el público que abarrotaba los estudios cinematográficos Ice Palace, hasta el punto que tuvo que interrumpir varias veces su discurso, Obama defendió una "mejor visión" de Estados Unidos que la actual, "más amable" y más "generosa", en el que la política esté al servicio de la gente.

"Una sola elección no lo cambia todo, ni elimina todos los problemas, pero será un comienzo. En sus manos está hacer historia aquí en Florida con sus votos", subrayó en una de sus invitaciones a participar.

Obama habló de todos los temas de la actualidad, desde la división de la sociedad hasta la inmigración y la corrupción, y se refirió brevemente a cubanos y puertorriqueños, dos comunidades con peso electoral en Florida.

"Un presidente no tiene que decidir quién es estadounidense y quién no, así no funciona la Constitución ni la democracia", sostuvo en referencia a los planes anunciados por Trump para retirar el derecho a la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.

Y sobre la caravana de centroamericanos que recorre México rumbo a EE UU, el ex presidente descartó que se trate de una "amenaza existencial" para el país, como la presentan los republicanos y lamentó el "truco político" de enviar a miles de militares a la frontera supuestamente para frenar el paso a los inmigrantes.

Mucho antes de que Obama apareciera en el estrado y el público estallara en aplausos y gritos, tres lideres religiosos, cristiano, judío y musulmán, rezaron y se solidarizaron con las víctimas del ataque contra la sinagoga de Pittsburgh y con los destinatarios de los paquetes explosivos recibidos en distintos estados.

Debbie Mucarsel-Powell, candidata demócrata a la Cámara de Representantes, se refirió a sus orígenes ecuatorianos para prometer que combatirá los ataques contra los inmigrantes del gobierno Trump y alentó a la audiencia a usar el poder que significa el voto para hacer cambiar el rumbo del país.

"No tenemos miedo a los inmigrantes, somos inmigrantes", dijo otra candidata al Congreso, Donna Shalala, quien se preguntó si Trump tiene un certificado de nacimiento como estadounidense, porque a su jucicio "no actúa como tal".