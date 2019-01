EE UU: Nos negamos a reconocer la legitimidad de la presidencia de Maduro

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aseguró este jueves que no reconocerán a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela.

Señalaron que Eliot Engel, y los copngresistas Wasserman Schultz, Donna Shalala y Debbie Mucarsel-Pow apoyan a la población venezolana.

Además, comentaron que Nicolás Maduro es el responsable de la crisis del país.

“Nos negamos a reconocer la legitimidad de la presidencia de Maduro. Poe eso Eliot Engel, Wasserman Schultz, Donna Shalala y Debbie Mucarsel-Pow se unen para introducir la legislación para apoyar a la gente de Venezuela y mantener al presidente ilegítimo responsable de la crisis que creó”

We refuse to recognize the legitimacy of Maduro’s presidency. That’s why @RepEliotEngel, @RepDWStweets, @RepShalala, and @RepDMP are joining to introduce legislation to support the people of #Venezuela and hold the illegitimate President accountable for the crisis he created. pic.twitter.com/3JBCJLmwLf