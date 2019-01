Nancy Pelosi: Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, afirmó este jueves que su gobierno se mantiene al lado de los venezolanos que luchan contra el gobierno autoritario que impera en el país.

La funcionaria norteamericana aseguró que continuará exigiendo el respeto a los Derechos Humanos y el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

“Estados Unidos está con la gente Venezuela mientras se alzan contra un gobierno autoritario y exigen respeto por los derechos humanos y la democracia”, publicó en Twitter Pelosi.

El comentario de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU se produce luego de que Estados Unidos anunciará que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de la República, además que otorgar 20 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela.

America stands by the people of #Venezuela as they rise up against authoritarian rule and demand respect for human rights and democracy.