Nancy Pelosi condenó la detención arbitraria de Roberto Marrero

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, condenó este jueves el secuestro del jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero.

“Condenamos el asalto nocturno y secuestro de Roberto Marrero, jefe de gabinete del Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó”, publicó Pelosi en Twitter.

La funcionaria estadounidense exigió a Nicolás Maduro que libere a Marrero inmediatamente, a fin de que este pueda regresar junto a su familia.

“Llamamos a maduro para liberar a Marrero inmediatamente y permitirle regresar a salvo a su familia”, agregó.

El comentario de Pelosi ocurre luego de que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaran a la fuerza en la residencia del diputado Marrero aproximadamente a las 2:00 am.

We condemn the Maduro regime’s middle of the night raid and kidnapping of Roberto Marrero, the Chief of Staff to Venezuela’s interim President Juan Guaidó. We call on Maduro to release Marrero immediately and allow him safe return to his family. https://t.co/HCxJghDMBM