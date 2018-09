Transportistas de carga pesada exigieron este lunes bajar las tarifas del peaje de Puerto Cabello, estado Carabobo, luego de un aumento en el costo de 5.000% el cual consideran un incremento exagerado.

José Petit, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Contenerizada (Asotracontainer), informó que el costo del peaje aumentó de 95 a 550 bolívares soberanos, lo que genera que sus estructuras de costo no les proporcione lo necesario para cancelar la tarifa, reseñó Crónica Uno.

Los gandoleros exhortan al gobierno regional a reflexionar sobre dicho aumento y que no aplique para los gandoleros hasta que no se establezca un nuevo precio en el cobro de fletes. Sin embargo, en caso de no recibir respuesta por parte del ente gubernamental paralizarán el transporte de mercancia en la entidad.

Petit afirmó que por falta de mantenimiento en sus unidades de carga, hoy en día se encuentran operativas en su flota de gandolas solo 3.000 de 6.000 unidades.

“En peaje, solo en Carabobo, debemos pagar el de La Entrada y el de Guacara, de ida y vuelta, eso genera un gasto de 2.000 bolívares soberanos. No tenemos el pulmón para pagar eso. Las empresas nos pagan los traslados un mes después de haber prestado el servicio, un dinero que ya está devaluado”, señaló el representante de Asotracontainer.

Con información de Crónica Uno