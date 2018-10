DJ Zardonic hace vibrar al mundo con Become, su nuevo disco

Federico Ágreda Álvarez, conocido artísticamente como Zardonic se ha posicionado como el DJ venezolano de gran proyección en el exterior. El larense se ha transformado en un fenómeno de masas en Estados Unidos, Europa, especialmente en Alemania y también en Japón, país donde se ha presentado ante más de 35.000 espectadores, gracias a su genuina fusión que tiende puentes entre la electrónica y el rock. Luego del enorme éxito que tuvo su disco anterior Antihero (2015), el artista lanza al mercado Become, su nueva producción discográfica con la que regresa con más fuerza a la senda del dance, especialmente del Drum & Bass, sin dejar a un lado la contundencia del rock-metal electrónico que le ha dado tantos triunfos.

Elogiado y catalogado de genio por críticos nacionales e internacionales debido a su manera de fusionar la electrónica con el rock más extremo, el artista explica que la dirección musical de Become trae “un poco de todo lo que Zardonic ha sido. Tiene elementos esencialmente de música dance, es en su mayoría Drum & Bass, pero se encuentran también temas muy cargados de Rock-Metal. Quería algo que me sirviera en la pista de baile, que fue un problema que tuve conAntihero. Con todo y el éxito de ese disco, siempre me causaba inconvenientes a la hora de tocar en vivo porque los temas eran demasiado metal, al punto que se perdía la intención principal que era hacer música bailable”.

Become fue grabado en Zardonic Studios Cleveland (EEUU) y Zardonic Studios Aurich (Alemania). En el disco participan invitados de lujo como American Grim, The Qemists, Coppa, Celldweller, Jorgen Munkeby, Mario Malke y A.P.E. En esta nueva placa el artista también comienza a hacer una transición que como él mismo explica “de la destrucción a la creación”. Se ubica entre los 10 discos más vendidos de itunes en EEUU, Japón y Rusia, así como en el puesto 22 del Reino Unido.

“Este nuevo disco tiene un aire algo más fresco, por así decirlo. Va dejando atrás la ira y abre paso a la celebración. No deja de tener sus momentos crudos como Revelation, Black & White o Army Of One. Pero si escuchas Takeover, Before The Dawn o Follow The Light, te harán levantarte de la silla para celebrar la vida. Es una especie de disco de transición de un Zardonic destructivo para dar paso a un Zardonic creativo, por así decirlo”, agregó al referirse a la diferencia con sus álbumes anteriores.

Tras recorrer el mundo, residenciado actualmente en Alemania, el larense sigue retando a los puristas de todos los géneros musicales: “No sé cómo logré crear esta fusión, nunca lo pensé con exactitud. Sencillamente quise llevar la energía del rock a las fiestas rave, así que tomé los elementos del rock y el metal que me gustaban y los llevé a los beats electrónicos. Siempre me dijeron que no iba a llegar a ninguna parte, pero jamás quise "llegar a ninguna parte". Sólo quiero hacer lo que me gusta. Es ridículo que hoy en día todavía exista gente que diga que el rock y la música Dance no son una buena mezcla. Son comentarios que vienen de la ignorancia, y somos prueba viva de que el mundo lo está pidiendo a gritos”.

El DJ lanzó en sus redes sociales los siguientes temas promocionales: Revelation (Video Oficial): https://youtu.be/ Ww9MD71ct74 , Before The Dawn: https://youtu.be/ mqBgZT2QTOU , Takeover: https://youtu.be/ 4D4K_S-bChA

Quienes quieran disfrutar del disco completo pueden escucharlo en YouTube: