Venezolano ganó Premio Internacional de Dirección de Orquesta

El venezolano Rodolfo Barráez, de 24 años de edad, fue el ganador del primer Premio Internacional de Dirección de Orquesta de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Barráez fue elegido por el jurado como el mejor intérprete de la pieza "Collage para orquesta" en la final del concurso donde participaron 93 directores menores de 35 años de edad y a la que solo llegaron el venezolano, la china Jiajing Lai y el español-estadunidense François López-Ferrer.

El venezolano estudió canto, flauta y finalmente decidió quedarse con el violín. Actualmente se desempeña como director itinerante en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y cursa estudios de postgrado en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín, Alemania.

“Yo me formé en el sistema venezolano. La primera vez que dirigí yo no sabía que podía dirigir; simplemente me paré y empecé a corregir: ‘¡violines, tal cosa! ¡maderas, ¿podemos hacer esto?!, ¡cornos!, vamos a darle un poco más”, dijo Barráez.

El joven director recibió un premio de 6.000 dólares y la oportunidad de dirigir un concierto durante la temporada 2019-2021 con orquestas de méxico y del extranjero.

Con información de Cultura UNAM