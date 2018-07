Vanesa Cordero planea conquistar al público con su poderosa voz

Vannesa Cordero sorprendió al mundo con su potente voz. La oriunda de Cumaná, estado Sucre, enamoró con su versión del tema “No te vas”, de Nacho, y recibió una propuesta para internacionalizar su trabajo.

En su familia paterna todos son músicos y ella no fue la excepción. Las rancheras son parte de su vida y por eso decidió cantar la canción del cantante venezolano sobre un fondo musical mexicano.

“Cuando escuche la letra de ‘No te vas’ me pregunté por qué no adaptar el tema a la ranchera y ver que dice el público sobre esta versión”, dijo en exclusiva a El Nacional Web.

Cordero, que se identifica con los géneros musicales románticos, inició su camino musical a los ocho años en Cumaná y lo continuó en Upata, estado Bolívar.

A través de su padre recibió la influencia de la música tradicional mexicana, ritmo que la atrapó desde la infancia.

A los pocos días de haber publicado el cover, Vanesa recibió el repost de Nacho en Instagram. “Qué lindos covers le hacen a ‘No te vas’. Dios te bendiga siempre, lo mejor para ti”, escribió el cantante en la publicación.

“No esperaba que Nacho reconociera mi trabajo. Lo admiro porque apoya al talento venezolano y que le haya gustado mi canción en ranchera me emocionó. Iba a comer y cuando supe que me había dado repost, se me quito el hambre”, aseguró la cantante.

El video, que muestra a Cordero vistiendo un traje típico de mariachis, frente a un micrófono y rodeada de músicos, fue grabado en el estudio del productor Raúl Hernández, bajo la producción audiovisual de Jermain Odreman.

“El equipo de mariachis que me acompaña en el video es mi familia. Grabar con ellos fue una experiencia muy bonita porque nos sentimos todos en como en casa”, indicó.

Debido al repost de Nacho, que cuenta con más de ocho millones de seguidores en instagram, Cordero recibió una propuesta internacional de trabajo. Productores estadounidenses se interesaron en ella y decidieron plantearle opciones para desarrollar su carrera musical.

“Me siento bien emocionada por ver qué propuestas me tienen, porque reconocieron mi talento y porque voy a llevar talento venezolano al exterior”, comentó.

Afirmó que las reacciones del público al cover la sorprendieron y emocionaron. “Las reacciones fueron positivas. Le doy gracias a Dios y a mi equipo. Me siento alegre, orgullosa y positiva porque se que esto no es fácil. Siempre sigo que si creo en mí, la gente va a creer en mí”, expresó.

La también ingeniero industrial, que pausó su profesión universitaria para concentrarse en la música, aseguró que su familia ha sido fundamental para desarrollar su carrera debido a la conexión tan especial que tiene con su padre y sus hermanos.

Actualmente la intérprete se encuentra enfocada en la realización de nuevos covers y en canciones propias, que se espera que salgan durante el último trimestre del año.

“Ando trabajando en dos temas propios con un género bien chevere que espero que a la gente le guste”, contó dibujando una sonrisa sobre su rostro.

La intérprete indicó que está dispuesta a cantar donde sea que se lo permitan, además de estar disponible para darle voz a las composiciones de otros autores.

Uno de sus sueños sería poder grabar con Nacho, a quien describe como un poeta capaz de captar y transmitir todas las emociones a melodías y letras.

La cumanense, que ha participado durante su corta carrera en festivales escolares, universitarios y regionales, aseguró que en el mercado musical hay que trabajar arduamente para poder conseguir lo que se desea.

Vanesa Cordero, con su voz poderosa y su gran sonrisa, planea apoderarse del corazón de las personas mediante de letras y melodías llenas de emociones que le permitirán conseguir el reconocimiento venezolano.