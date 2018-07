Tía de Demi Lovato aseguró que la cantante está respondiendo al tratamiento

Demi Lovato habría mostrado respuestas positivas al tratamiento que recibió luego de una supuesta sobredosis de heroína. En Facebook, según cita Huffington Post, Kerissa Webb Dunn, la tía de la artista, informó que esta despierta y "respondiendo".

En su edición digital, la revista People, que citó "una fuente próxima a la cantante", señaló que el estado de Lovato es "estable" tras haber sido trasladada la tarde del martes a un hospital de Los Ángeles.

De acuerdo a TMZ, a Lovato se le adminsitró Narcan, un medicamento de urgencias empleado en casos de sobredosis de narcóticos, en su propia casa en Hollywood Hills, donde fue hallada inconsciente por los equipos paramédicos.

Demi Lovato saltó hace diez años a la fama en el canal de Disney con los programas "Camp Rock" y "Sonny with a Chance" y se forjó una carrera de cantante con éxitos como "Skyscraper" y "Sorry Not Sorry".

En su canción de junio "Sober", canta: "Mamá, lo siento mucho, ya no estoy sobria".