Thalía y Natti Natasha cantaron a acapella luego de fallo en concierto

Las cantantes Thalía y Natti Natasha cantaron a acapella luego de un desperfecto en las pistas de audio que obligó a las artistas a hacer el performance sin música.

El momento incómodo surgió cuando las cantantes mexicana y dominicana interpretaban el tema "No me acuerdo" y la pista se detuvo pero continuaron con el espectáculo con la ayuda del público.

La dominicana compartió el momento en su cuenta de Instagram en el concierto que tuvo lugar en The Forum en la cudad de Los Angeles en Estados Unidos.

"Así es que se canta con el corazón, nos falló el sonido pero no ustedes. Gracias Thalia por concederme cantar junto a ti el himno de las mujeres y, ¿si no me acuerdo ? No pasó", escribió la artista.