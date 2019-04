Taylor Swift estrenó su nueva canción, con Brendon Urie

Taylor Swift puso fin a la intriga y lanzó en Youtube el video oficial de "ME!", su nuevo single, el cual cuenta con la colaboración de Brendon Urie, líder de Panic at the Disco!

En menos de 24 horas de lanzamiento, el tema ha superado los 27 millones de reproducciones en la plataforma de videos.

El clip de Youtube que cuenta con un estilo divertido y romántico, inicia con una pelea en francés de Taylor Swift y Brendon Urie, quienes interpretan a dos dueños de gatos.

"Te prometo que nunca encontrarás a otra como yo", asegura la rubia en el verso inicial de la primera colaboración de los artistas.

"ME!" constituye el primer lanzamiento inédito de la joven estrella estadounidense desde el lanzamiento en 2017 de su sexto y último disco de estudio, "Reputation", que se convirtió en el segundo álbum más vendido de ese año en todo el mundo, con 4,5 millones de copias.

Como se recuerda, Taylor Swift a lo largo de su carrera ha obtenido 10 premios Grammy y realizó una extensa gira tras su último disco, la cual se convirtió en el segundo "tour" mundial de mayores ingresos de 2018.

En el caso de Brendon Urie, cantante conocido por su amplia tesitura vocal, su último trabajo con el proyecto personal de Panic at the Disco! constituye el disco Pray For The Wicked (2018).

El tema pop no estaría vinculado en principio a ningún próximo lanzamiento discográfico, según Universal Music; asimismo, fue compuesto por sus dos intérpretes, así como por Joel Little, quien además ha producido la canción con Taylor Swift.