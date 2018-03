“Soy parte de tu obra”: el mensaje de Christian Vásquez al maestro Abreu

Mi querido maestro, hoy las puertas del cielo se abrieron para recibirte. Qué difícil este momento. Me invade la tristeza por tu partida. Las palabras nunca serán suficientes para plasmar lo que siento por tu irreparable pérdida. Cómo olvidar cada momento, cada frase. Siempre acompañando a tus hijos musicales. Me queda todo lo vivido, todo lo que me enseñaste, todo lo que soy gracias a tu apoyo y a tu sueños, esos que se convirtieron en la más bella realidad de miles. Tuve el privilegio de crecer bajo tu tutela y hasta el fin de los días estaré por siempre agradecido. Soy parte de tú obra, como los son los más de 700.000 niños, adultos y jóvenes de El Sistema. Gracias a ti encontramos una mejor forma de vivir, gracias a ti sabemos recorrer sin miedo el camino para alcanzar nuestros sueños. Vivirás por siempre en nosotros MI AMADO MAESTRO.

A post shared by Christian Vásquez (@christianvasquezu) on Mar 24, 2018 at 2:21pm PDT