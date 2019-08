Ed Sheeran rompió el récord de la gira más taquillera de la historia

Acompañado solo por su guitarra, su sistema de pedales y sus baladas románticas, Ed Sheeran rompió un récord que hasta este mes estaba a manos de U2: la gira más taquillera de la historia.

La recaudación del tour, hasta la fecha, alcanza los 736,7 millones de dólares. La cifra anterior, alcanzada en 2011 en el “U2 360 Tour”,, era de 735,4 millones de dólares.

El músico consiguió el hito durante su show en la ciudad de Hannover, en Alemania, que forma parte del "Divide Tour".

Todavía falta sumar lo acumulado en las presentaciones que el cantante ofrecerá hasta el 26 de agosto en su natal Reino Unido. Para esa fecha, el intérprete completará una cantidad total de 893 conciertos.

Después de U2, el ranking lo completan nombres importantes en grandes giras como Guns’n Roses, con los 563 millones de “Not in This Lifetime”, Rolling Stones con 558 millones por la gira “Bigger Band” y Coldplay con 523 millones por “A Head Full of Dreams”.

Sheeran también ha tenido éxito con sus álbumes. El artista lanzó No.6 Colaborations Project, una serie de colaboraciones que continúan las que publicó en 2011. El cantante juntó los nombres de músicos de la talle de Cardi B, Camila Cabello, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, Skrillex y Bruno Mars.