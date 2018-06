Shakira: “Hubo dudas sobre si algún día volvería a cantar”

Shakira, cantante colombiana, expresó que temió no volver a cantar luego de haber tenido dificultades por forzar las cuerdas vocales durante la preparación de la gira de su último álbum El Dorado.

“Hubo muchos momentos difíciles, días que han sido los más duros de mi vida y hubo grandes dudas de si algún día volvería a cantar”, dijo en una entrevista a Univisión.

La cantante aseguró que “si Dios le hacía el milagro de volver a cantar” disfrutaría cada momento sobre los escenarios.

Este viernes la colombiana estrenó “Clandestino” junto a Maluma, la tercera colaboración entre ambos artistas.

“Intentamos no hacer mas música juntos pero no lo logramos. Dijimos ya no más pero es imposible, nos juntamos y siempre nos sale una nueva canción”, aseguró.

Shakira contó que invitó a Maluma al estudio que tiene en casa y en menos de dos horas tenían dos canciones, entre ellas, “Clandestino", tema que estrenaron este viernes.

Con informació de Univisión.