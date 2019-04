Recuerdan cumpleaños de Selena Quintanilla

La cantante mexico-estadounidense y reina del tex mex Selena Quintanilla, asesinada en 1995 a los 23 años, estaría cumpliendo 48 años de edad.

La artista es considerada una de las más relevantes y gran exponente de la música latina con ventas superiores a 65 millones de discos en todo el mundo.

Uno de sus temas más populares es "Amor prohibido", canción que forma parte del disco que fue lanzado en 1994 y que debutó en tercer lugar en el top de Billboard.

Por medio de Twitter, cientos de seguidores recordaron a Quintanilla y su legado como una de las figuras más icónicas de su generación.

En 2017 le confirieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Angeles, California.

Happy Birthday to this beautiful soul that was taken way too soon. We love you & your legacy will continue on. ❤️ @SelenaLaLeyenda #SelenaQuintanilla #HappyBirthdaySelena ���� pic.twitter.com/TpfBaqiR0w