Rassel regresó a Venezuela para promocionar su tema “Suave”

Al ritmo del reggaeton la cantante venezolana Rassel presentó su tema promocional “Suave”, una canción cargada de sensualidad y mucha seducción.

La artista detalló que el sencillo busca resaltar el lado sensual de las mujeres. El tema está inspirado en una vivencia personal de Rassel, quien indicó que quiso expresar mediante “Suave” lo que sentía por una persona de una forma “picante”.

“Yo quería romper el esquema de ‘es que yo te amo, tu me gustas y cuando te veo siento mariposas’. No, yo cuando te veo siento otras cosas”, dijo la intérprete en una entrevista a El Nacional Web.

Rassel se considera una persona irreverente que rompe con los paradigmas y cree en el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos.

“Siento que la mujer tiene derecho a expresar lo que siente y decir lo mismo que un hombre puede pero de una manera un poco más sutil, más sensual”, señaló.

La cantautora indicó que está explorando el ritmo urbano, sin embargo, no detalló el género musical con el que quisiera que se le identificara durante su carrera artística y señaló que le gustaría realizar fusiones musicales.

“Yo como cantante soy amante del soul, el R&B, de la música clásica, el pop, el rock clásico. Crecí escuchando esos ritmos, por eso me siento identificada con muchos géneros, ahora estoy explorando el urbano porque se escucha mucho y la gente los está gozando”, explicó Rassel.

“Suave” cuenta con un video que estuvo bajo la dirección de Jorge Martínez y fue grabado en Miami, Estados Unidos, actual residencia de la cantante. La artista indicó que la grabación del audiovisual se realizó en un día.

“El video era muy sexy, por lo que tuvimos que quitarle muchas partes porque era un poco fuerte y ese no era el mensaje de la canción”, dijo.

Proyectos

La segunda finalista del reality show Va por ti, transmitido por Univisión, reveló que luego de “Suave” tiene un tema titulado “Nada contigo”.

La cantante indicó que le gustaría que el sencillo se realicé junto a un artista masculino y que le encantaría que fuese con Nacho.

“Me encantaría grabar el tema con un hombre. A mi me gusta mucho Nacho, su flow, quien sabe quizá se da”, dijo a El Nacional Web.

La artista dijo entre suspiros que la música representa para ella el amor de su vida y que ha llenado un espacio importante en su vida. “Si no fuese por la música yo no estuviese aquí. La música me ha salvado la vida, es todo para mí”, sentenció.