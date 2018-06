Rap contra Maduro se volvió viral en redes sociales

Un cantante de rap venezolano se convirtió en tendencia en las redes sociales al interpretar un tema en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La canción hace un repaso del inicio de la “revolución bolivariana” con la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez.

“Todo estaba bien hasta que apareció un cáncer llamado revolución”, indica el cantante al inicio del tema.

El rapero, quien se identificó como "Yeiro", finalizó la grabación afirmando que el objetivo del tema es propiciar la reflexión de todas aquellas personas que lo escuchen.

“Espero que este sermón les sirva de reflexión y si no, no me importa por que rendirse nunca es la opción”, finaliza.