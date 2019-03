Perú impidió salida a cantantes colombianos Mike Bahía y Greeicy Rendón

Las autoridades peruanas impidieron la salida del país de los cantantes colombianos Mike Bahía y Greeicy Rendón porque no cuentan con una constancia de cumplimiento de pago de obligaciones tributarias de artistas extranjeros.

La Cancillería colombiana detalló en un comunicado que los artistas habían sido contratados para un concierto en Lima pero este fue cancelado por "factores contractuales".

El impedimento de salida fue realizado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que argumentó que los artistas ingresaron al país "como turistas, realizaron cobros, y adelantaron las acciones publicitarias del evento".

En ese sentido, la Cancillería colombiana resaltó que para salir del país deben obtener la constancia, entregada por la Sunat que solo opera de lunes a viernes, por lo que mañana a primera hora "se adelantarán las gestiones para obtener la constancia referida".

Por otra parte, Mike Bahía manifestó en un video difundido este domingo en sus redes sociales que aún están en Perú porque las autoridades no los dejan salir del país, no les dan información y no hay una persona encargada para su situación.

Bahía y Rendón, que también es actriz, son reconocidos por la canción "Amantes", que tiene más de 450 millones de reproducciones en YouTube.